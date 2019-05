Anne, Sanne og Lis triumferede: Fortræffelig fredagsfest med toptunet trekløver

Da hun alene på scenen trakterer med "Det er ikke det, du siger", er det svært ikke at få gåsehud i den glohede arena. Ufatteligt, at hun kan proppe så meget nerve og sjæl ind i et nummer, hun må have fremført mange hundrede gange.

Forrygende: De 7000 publikummere i Ceres Arena i Aarhus generer en elektricitet, som forplanter sig ned i halgulvet, allerede inden Anne, Sanne og Lis indtager scenen. Med dette publikum i ryggen kan det ikke gå galt, tænker jeg et par minutter før kampstart. Den forudsigelse viser sig at holde stik.

Anne Linnet konstaterer, at det er første gang siden 1982, at de tre står på samme scene i Aarhus. Dengang var det Stakladen, som lagde scene til, og det er grotesk at tænke på, hvor stor betydning de siden har haft for dansk musik.

Alt afhænger af øjnene, der ser, og jeg kan kun se en 63-årig sanger, som sætter nærmest samtlige af sine yngre kolleger på plads med en mageløs magtdemonstration. Som anmelder værdsætter jeg i ekstrem grad, at jeg kan mærke en oprigtig fryd hos dem på scenen. Det mærker jeg til overflod fredag aften, hvor både Anne, Sanne og Lis sammen og hver for sig skinner stærkere end nogen sol.

Jubelbrølet kan formodentlig høres helt til Brabrand, hvor Lis Sørensen voksede op, da hun indleder "Mine øjne de skal se", som leveres med et vokalt overskud i særklasse. Jeg har skrevet det før, men Lis Sørensens modnede stemme er ganske enkel formidabel. Det giver ordene i den danske evergreen tyngde, og hendes indlevelse resulterer i, at jeg opdager helt nye nuancer i sangen.

Fra salen kunne man tydeligt mærke, at de tre hovedpersoner nød hvert et sekund på scenen. Foto: Axel Schütt

En vemodig lægtehammer

Anne Linnet er uden tvivl den af de tre, som har skrevet flest sange med potentiale til at blive sunget om 100 år. Denne aften kan man ikke gøre andet end at falde på halen over "Venus", der i en revitaliseret og hæsblæsende version sætter sig tværs, mens "Tusind stykker" rammer publikum som en vemodig lægtehammer.

Ingen havde forestillet sig, at pigen fra Linde Allé i Aabyhøj blot tre kilometer fra Ceres Arena skulle ende som vores allerfineste, kvindelige sangskriver. Men når man øver sig, bliver man langsomt bedre til både at se, synge og skrive.

Hvis man tror, at temperaturen i arenaen ikke kan blive højere end under "Sui Sui" og "Stille dans for to", tager man fejl. For "Smuk og dejlig" med Lis Sørensen og Sanne Salomonsen som habile korsangere får det berømte tag til at lette. Er du Vimmersvej, denne 2019-udgave af sangen stråler af vitalitet og kvalitet.

Jeg sidder og spørger mig selv, hvad det er, der sker. Svaret må være, at Anne, Sanne og Lis har besluttet sig for, at denne genforening ikke må ridse deres respektive lak. Hvilket med al tydelighed heller ikke er tilfældet.