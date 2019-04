Anmeldelse: Hvordan er det lige, man elsker?

Nogle bøger efterlader sig små lommer i éns sind. Det er forskelligt, hvad der ER i lommerne, og det kan være svært at sætte ord på ud over dem, forfatteren allerede har skrevet. Hvad angår Eva Tinds nye roman, "Ophav", så er det noget med lys og håb og ikke mindst kærlighed. Stor kærlighed. I centrum står arkitekten Kai, hvis liv nærmest stopper, da hans 18-årige datter, Sui, meddeler, at hun flytter sammen med sin kæreste, Anton. "Min datter flytter hjemmefra, ingenting vil blive, som det var. Hvis jeg kunne standse tiden og forhindre hende i at forlade mig, ville jeg gøre det, men jeg ville fortryde det i samme sekund. Jeg ville bide mig selv i hånden eller hamre den ind i en køkkenlåge og forstuve to fingre, og efter en kort selvransagelse ville jeg blive nødt til at sætte tiden i gang og lade hende gå." Suis beslutning kaster Kai ud på en rejse. Han tager til et alternativt samfund i Indien, hvor de straks forstår, hvor kraftfuld Kais evne til at elske er, og for en stund bliver den til en helende kraft for en masse andre, før Kai finder hjem til sig selv igen. Så altså - der er lidt magi involveret. Måske. I mellemtiden går det op for Sui, at det åbne forhold, hun og Anton praktiserer, vist alligevel ikke er sagen, og i stedet går hun på jagt efter sin mor, Miriam, der er en verdenskendt kunstner, som forlod familien, da Sui var helt lille. Miriam, der tilsyneladende er helt ude af stand til at elske, er gået i hi i et hus i Sverige og er ved at bygge en stor mur rundt om et ældgammelt træ. Jeg kan godt blive ved med at fortælle, men Eva Tind er meget, meget bedre til det, og meningen er jo, at man selv skal fylde lommerne. Romanens titel er dog et godt spor at gå efter, hvis man vil vide lidt mere om, hvad der er på spil.En lille anke er, at der er gået noget galt omkring dialogerne og tegnsætningen, så man ofte læser forkert, men det er jo ikke nødvendigvis forfatterens skyld. Hvis der skulle komme et nyt oplag, bør det dog rettes. Jeg synes måske også, at romanens slutning virker lidt besynderlig. Men det er småting, for jeg er vild med Kai og med, hvordan Eva Tind kan lyse et eviggyldigt tema op og få det til at leve så stærkt, som hun gør. -Eva Tind: "Ophav". 292 sider. 299,95 kroner. (Gyldendal) Udk. 09.04.2019 5 af 6 stjerner