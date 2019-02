Albi tog X-Factor-dommerne med storm: Pigen med Disney-øjnene kommer til søfestival

Albina fra X-Factor har sagt ja til at spille ved den lille to dages festival ved søbredden i Vedsted.

VEDSTED: Hun blev kendt som "pigen med Disney-øjnene". Albina Shyti, der som sanger kalder sig Albi, tog i første omgang dommerne med storm og blev udnævnt som en potentiel vinder af X-Factor, men endte alligevel med at blive sendt ud.

Til sommer kommer sangfuglen fra Padborg til Vedsted Sø for at optræde på festivalen.

Det var formanden for festivalen, Lars Boisen, der tog kontakt til sangerinden, der kommer med egne numre og coverversioner. Han mener, at X-factor-kvinde hører til den gruppe af unge talenter, som festivalen er sat i verden for at hjælpe, fordi den kan skaffe dem adgang til en scene.

- For mig at se er der mere i hende, mener Lars Boisen, der også hæfter sig ved Albinas ihærdighed. Allerede i 2015, da hun gik i 1. g på Aabenraa Statsskole, stillede hun op i tv-dysten. Dengang røg hun ret hurtigt ud.

Vedsted Søfestival finder sted den 14. og 15. juni. Foruden X-factor sangeren optræder blandt andet Kim Larsens søn Sylvester med band samt Helge Engelbrecht with neighbours and friends.