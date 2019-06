64 frivillige bød på stort tekstiltræf i Bork

Tekstiltræffet på Bork Vikingehavn gav gode muligheder for at se nærmere på vikingernes arbejde med at fremstille tøj. Foto: Mads Dalegaard

Mens man i dag bare smutter ned i en butik, når man skal have nyt tøj, så var det meget anderledes i vikingetiden. Dengang lå der et stort arbejde bag et vikinge-outfit, og i pinsen har man på Bork Vikingehavn kunnet opleve de forskellige processer i tøjproduktionen, som det foregik i vikingetiden.

Bork: De 64 frivillige deltagere i vikingetøj sidder udenfor deres telt med hver deres håndværk, der til sammen viser produktionen af vikingetøj - fra får til klæder - som også er navnet på pinsetræffet i Bork Vikingehavn. Der bliver farvet, syet, vævet og meget mere, i hyggelige omgivelser, omkranset af de traditionelle telte, der i pinsen er arbejdsplads og hjem for mange af vikingerne, mens tilskuere nysgerrigt kigger på og for manges tilfælde gør sine egne erfaringer med de gamle håndværk, og det er netop også formålet med træffet. - Vi vil gerne formidle og fastholde de gamle håndværk, for vikingerne var virkeligt dygtige, og det var meget krævende at producere tøj, fortæller daglig leder af Bork Vikingehavn, Mette Bjørg Karup Frederiksen. At det var tidskrævende at lave tøj i vikingetiden, har en af de frivillige Søren Fink et godt eksempel på. - Sådan en kjortel, der er en slags lang og tyk skjorte, som den jeg har på, tager cirka 400 timer at producere, alt i alt, fortæller Søren Fink.

Selv om vejret var ustadigt i pinsen, var der alligevel lidt tørvejr og flotte skyer over Bork Vikingehavn.

Kan ikke hjælpe børnene En af de hårdtarbejde vikinger er Helene Termansen fra Ribe, der sidder fastspændt til en spjældvæv. Hun er i gang med at væve pyntebånd og slidbånd til kjoler. - Jeg er jo spændt fast til væven, så jeg kan ikke lige rejse mig, når for eksempel børnene har brug for hjælp, og det ved de også godt, så det giver en dejlig ro, fortæller Helene Termansen, der af samme årsag også er begyndt at spjældvæve derhjemme. Mens træffet holdes for andet år, er det første tekstiltræf for Helene Termansen, der har taget sin mand og datter og deres hund med på træf, og indtrykket er godt. - Selv om her er mere vind, end jeg er vant til, så er her meget hyggeligt, og så er folk her virkelig dygtige, det er jo cremen af cremen, der er her, så jeg lærer også meget nyt, fortæller Helene Termansen.

Søren Fink, der er frivillig, og daglig leder af Bork Vikingehavn, Mette Bjørg Karup Frederiksen, er godt tilfreds med årets arrangement.

Gentager succesen Initiativtagere til det første træf sidste år var de to frivillige Lene Rechnagel og Anne Lund. De syntes, at der manglede et træf, der fokuserede på håndværk, og da de præsenterede ideen for personalet på Bork Vikingehavn, sprang de straks med på ideen, og med lidt økonomisk støtte fra kommunen blev det første træf en succes, og så var beslutningen om at gentage træffet nem. På trods af dårligt vejr lørdag tegner årets træf ligeledes til at blive en succes, og de to frivillige er derfor 99 procent sikre på, at der også kommer et tekstiltræf til næste år.

Helene Termansen arbejder med spjældvæven, hvor hun blandt andet laver pyntebånd til kjoler magen til dem, der sidder på stropperne samt øverst, på hendes egen kjole.

Det kræver koncentration - både af store og små - hvis arbejdet skal gøres rigtigt.

Et par solbriller var også i brug, selv om der i perioder var langt mellem solstrejfene i Bork i pinsen.

Der var god tid til at give god råd og vejledning til gæsterne på Bork Vikingehavn, hvor der var tekstiltræf.