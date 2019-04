2 Hovedpersonerne

Rina er læge og i fysisk topform. Hun lever et dobbeltliv, for om natten er hun den mystiske kunstner Private Eye, som klatrer på højhusene i Aarhus, hvor hun placerer sin kunst. Rina er ansigtsblind, hun kan ikke genkende ansigter, hvilket gør det svært for hende hurtigt at vurdere, om nogen er ven eller fjende. Lidelsen, som hedder prosopagnosi, skærper hendes øvrige sanser, men ansigtsblindheden er en medvirkende årsag til, at hun som mange andre krimihovedpersoner er lidt ensom.

Den sekundære hovedperson er politiefterforskeren Helge Stanek, som er stor og stærk og med et varmt hjerte. Han er så retskaffen, at han kommer ud i noget snavs, da han ser sig nødsaget til at hjælpe sin onkel, hvis planteskole er på hælene og mangler billig arbejdskraft.