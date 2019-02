10-årige Andrea håber på en rolle i sommerspillet

- Man er lidt nervøs, men jeg synes mest, at det er sjovt at være på scenen, siger hun.

Det er første gang, hun får muligheden for at være med i sommerspillet.

En af de fremmødte var 10-årige Andrea Birkebæk Nielsen, der er datter af sommerspillets formand Freddi Nielsen, og hun glad for at gå på børneholdet i Drabanterne.

Far følger datter

14-årige Liva Alstrup fra Ølgod har spillet med i flere af Drabanternes børneforstillinger, nu prøver hun for første gang at komme med i sommerspillet.

- Jeg elsker at stå på en scene, så jeg vil gerne have en stor rolle, men jeg tror ikke, jeg får det, siger hun med et smil.

Hun sidder sammen med sin far, 48-årige David Vladimir Jensen. Han har ikke tidligere været med i Drabanterne, men han har valgt at gå til audition.

- Dels fordi Liva nu kastede sig ud i at spille med de voksne, men jeg har også spillet for 30 år siden, og jeg tænkte, at det kunne blive en fælles interesse, nu hvor hun ikke interesserer sig for bold, siger han og griner.

Han håber, at han får en plads på scenen, hvor han har ønsket en mindre rolle.