Voldtægtsanklaget pædagogmedhjælper erkender næsten alt

Der bliver i det væsentlige tale om en ren tilståelsessag, når en 47-årig mand i den kommende uge kommer for ved Retten i Glostrup. Manden er anklaget for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse mod 28 børn.

- Der er over 40 forhold i sagen, og i langt hovedparten af dem foreligger der en erkendelse, fortæller advokat Jan Aarup, der er forsvarer for manden.

Overgrebene er ifølge sagens anklageskrift blandt andet sket i den daginstitution i Albertslund Kommune, hvor manden arbejdede, og i en spejderhytte i Brøndby.

I daginstitutionen blev børnene krænket på puslebordet og i soverummet. De yngste ofre var ned til to år gamle.

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi offentliggjorde anklageskriftet i sagen mandag i denne uge. Og allerede onsdag den 21. marts vil sagen blive behandlet ved Retten i Glostrup.

- Der er fire eller fem forhold, hvor der muligvis er uenighed om nogle detaljer. Det vil kunne få betydning for de forurettede, men i forhold til straffen spiller det næppe ind, siger Jan Aarup.

Størrelsen af en eventuel erstatning til de forurettede kan i sidste ende afhænge af, hvad den tiltalte bliver dømt for. Det er det, som advokaten hentyder til.

Anklagemyndigheden mener dog slet ikke, at en almindelig fængselsstraf er det rigtige i sagen. Af sagens anklageskrift fremgår det, at man vil have manden idømt forvaring.

Manden bør med andre ord efter anklagemyndighedens opfattelse spærres inde på ubestemt tid, fordi han er farlig for sine omgivelser, og fordi det er nødvendigt med en tidsubestemt indespærring for at dømme op for denne fare.

I Albertslund Kommune har sagen ført til, at ledelsen på institutionen, hvor manden arbejdede, er blevet skiftet ud.

I sagens bevismateriale indgår billeder og film af mandens overgreb. Dem fandt politiet hos manden, da man ransagede.

Nogle år før sagen så dagens lys blev manden hædret i en nabokommune for sin indsats som spejderleder. Det skete med overrækkelse af pris og borgmestertale.