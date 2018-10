Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi fremstillede søndag en 19-årig afghansk mand i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg.

Den 19-årige, der er asylansøger, er sigtet for at have voldtaget en 16-årig pige lørdag aften i Ribe.

Han blev varetægtsfængslet i 15 dage.

Den sigtede nægter sig skyldig.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker i øjeblikket ikke at udtale sig yderligere om sagen.