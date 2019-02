Vola-ejere skal af med 150 millioner til stifters fond

En bitter strid om millioner og atter millioner er fredag faldet ud til familiefonden efter Vola-stifter Verner Overgaards fordel.

Fonden har ifølge Vestre Landsret krav på 150 millioner kroner og dertilhørende procesrenter siden januar 2012. Årsagen er, at en stor portion aktier blev solgt i strid med reglerne tilbage i 2000.

Køberne af de mange aktier var Verner Overgaards to sønner, men de sad også i fondens bestyrelse i tiden omkring salget.

Derfor er aktiesalget ugyldigt, mener Vestre Landsret. Samtidig blev aktionerne solgt til en alt for lav pris, lyder det i dommen.

- Ved dommen bliver de sagsøgte tidligere bestyrelsesmedlemmer i fonden og de holdingselskaber, der ejer Volakoncernen, dømt til at betale 150 millioner kroner med procesrente fra den 13. januar 2012 til familiefonden, skriver retten på sin hjemmeside.

- Landsretten lægger til grund, at efterkommerne som bestyrelsesmedlemmer i fonden ikke kunne deltage i salget af aktierne til deres egne holdingselskaber, og at de gennemførte aktieoverdragelsesaftaler derfor er ugyldige.

Det er en række selskaber bag Vola, som er blevet dømt i sagen. Selve virksomheden Vola A/S er blevet frifundet.

Vola, der har sit hovedsæde i Horsens, producerer armaturer og er især kendt for sine Arne Jacobsen-designede vandhaner.

Verner Overgaard grundlagde Vola. Siden stiftede han Verner Overgaards Familiefond.

I begyndelsen rådede fonden over en portion aktier i virksomheden.

Men det blev der altså pillet ved i 2000, da sønnerne Carsten og Poul Verner Overgaard sammen med tidligere topfolk i Vola, fik ændret i fondens vedtægter og gennemførte aktiesalget, mens de sad i fondens bestyrelse.

Carsten og Poul Verner Overgaards selskaber ejer i dag Vola.

Verner Overgaards Familiefond har som konsekvens af salget i 2000 ikke længere aktier i Vola, men uddeler legater til efterkommere af stifteren.

Derfor var det vigtigt for flere i familien - heriblandt Verner Overgaards to døtre og ene barnebarn - at få rettens ord for, hvorvidt fonden blev snydt, da aktierne blev solgt.