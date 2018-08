Vild spirituskørsel satte landsby på den anden ende

Skaderne på Ford Fiestaen var betydeligt efter mødet med en stållygtepæl, der vælgede og en flisestensmus. Her r Falck klar til at fjerne ulykkesbilen og Evonets teknikere kar til at repare lygtemasten. Foto: Rasmus Barfoed Mosfort

Beruset bilist kørte med 100 km/t gennem by. Øjenvidne tæt på at blive ramt af bilen, der torpederede lygtepæl og stenmur. Det kunne lige så godt have været et barn, han havde ramt, fortæller øjenvidne.

Vild kørsel: En voldsomt beruset bilist satte den lille landsby Fåborg øst for Varde i Vestjylland på den anden ende - både med sin hasarderede kørsel og sin optræden efter et voldsomt sammenstød midt i den lille by. En 50-årig mand kørte gennem Fåborg med mindst 100 km/t og var ved at brage ind i en modkørende bil i et kryds. Begge biler undveg, men den berusede bilist kørte derefter ind en lygtepæl og en massiv flisemur. - Han kørte vildt hasarderet. Det kunne lige så godt have været et barn, han havde ramt, siger et øjenvidne, Rasmus Barfoed Mosfort. Den 25-årige Rasmus og hans 20-årige kæreste var i bilen, der var tæt ved at blive torpederet af den 50-årige berusede bilist. De oplevede hele episoden, som vidner om, hvor galt det kan gå, når man kører spirituskørsel. De er stadig rystede efter dramaet, der fandt sted fredag ved 19-tiden, da de var på vej til byfest i Bramming. - Det ender galt, tænkte vi.