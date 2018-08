Vild politijagt varede over en halv time: Bilist flygtede med 160 km/t

En 25-årig mandlig bilist fra Ringkøbing forsøgte natten til lørdag at flygte fra politiet. Med i bilen var blandt andre mandens kæreste fra Grindsted.

En politipatrulje spottede klokken 02.34 natten til lørdag en bil i Grønbjerg i Vestjylland. Da betjentene tjekkede nummerpladerne, fik de oplyst, at pladerne var afmeldt. Patruljen ville derfor stoppe bilen og inddrage nummerpladerne.

Føreren af bilen ville ikke stoppe, men forsøgte at køre fra politipatruljen, der indledte forfølgelsen, som kom til at vare 33 minutter og over 53 kilometer.

Undervejs kørte flugtbilen over 160 kilometer i timen og drønede også over for rødt. Turen gik blandt gennem Abild, Videbæk, Brejning og tilbage til Grønbjerg inden bilen blev stoppet på en mark ved Hover. Der kom endnu en patruljevogn til, og bilen blev forsøgt stoppet med sømmåtter, hvilket bilisten dog undveg.

- Ved anholdelsen var føreren stadig oppe at køre, så patruljen måtte bruge peberspray for at pacificere ham, oplyser vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Under den vilde køretur blev der smidt flere ting ud af bilen, som en hundepatrulje efterfølgende var på jagt efter. Der blev blandt andet fundet en taske, dog uden kriminelt indhold.

Føreren, en 25-årig mand fra Ringkøbing, blev lørdag afhørt og siden løsladt. Han kan dog forvente en hel række sigtelser for lovovertrædelser

- Han vil blandt andet blive sigtet for at køre bil i frakendelselsestiden, køre i narkopåvirket tilstand plus en del flere sigtelser.

Hans kæreste fra Grindsted vil blive sigtet for at overlade sin bil til en person uden kørekort.

En tredje person i bilen vil ikke blive sigtet for noget, fortæller Anders Olesen.