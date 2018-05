Video: Vanvidsbilist kørte ind i bil og skabte rædsel på E45

En passager optog video af en 46-årig fuld bilist, som zig-zaggede sig vej på motorvejen fra Skanderborg til Aarhus. Kun et mindre mirakel gjorde, at ingen kom til skade. Manden blev anholdt i Harlev.

- Pludselig lægger vi mærke til den sorte bil, der er lige ved at køre ind i autoværnet. Jeg siger, "ham der er sgu da ikke helt frisk", og da han fortsætter sin slingrekurs, vælger vi at ringe til politiet samtidig med, at min medpassager begynder at filme, fortæller Brian Rimdal. Det er hans stemme, man kan høre i videoen.

AARHUS/HARLEV: - Jeg tænker bare, at det her går galt på et tidspunkt.

Kunne være gået helt galt

De har politiet i røret, som de guider hen mod bilisten, en 46-årig mand uden kørekort, hvis tur endte, da han kørte ind i et skilt og et træ ved Harlev. Her kunne han knap tale rent, så fuld var han, fortæller Østjyllands Politi, der selv understreger, at det kunne være endt helt galt. Andre bilister - ud over Brian Rimdal - havde også alarmeret politiet omkring klokken 11.41.

- Efterfølgende kunne vi godt mærke adrenalinen, men efter at have tænkt turen igennem, så var det på intet tidspunkt farligt for mig, snarere ham selv og de biler, der undveg hans sindssyge kørsel, siger Brian Rimdal.

Han fortæller, at bilisten på et tidspunkt også var ved at køre frontalt ind i en modkørende bus, inden hans tur stoppede, da han forsøgte at fjerne kofangeren på sin bil. Kort efter nåede politiet frem.

Den 46-årige mand blev anholdt og sigtet på stedet.