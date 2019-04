En vicepræsident i Loyal To Familia udvises til Irak i en omfattende sag om grov kriminalitet, som blev begået i regi af den midlertidigt forbudte bande. Også to andre LTF'ere udvises torsdag af Retten i Roskilde.

Dommen er afsagt af et enigt nævningeting, som i øvrigt har idømt de 13 tiltalte fængselsstraf, som samlet løber op i 59 år.

Den tidligere vicepræsident i bandens afdeling i Køge kom til Danmark som ti-årig. Selv om han har en datter her, er det ikke med sikkerhed i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise ham, forklarer rettens formand, John Larsen.

- Han har udvist en fundamental mangel på respekt for grundlæggende samfundsværdier, siger dommeren.

Den dømte har begået afpresning, narkohandel og indbrud for blandt andet at finansiere bandens aktiviteter.

To andre mænd fra banden udvises til Tyrkiet. Disse to er begge født her og har en stærkere tilknytning til Danmark end til Tyrkiet. Udvisningen er nødvendig for at forebygge kriminalitet, lyder det.

Nævningesagen har stået på i over 30 dage. Den begyndte i oktober. De fleste forbrydelser er begået i Køge- og Ringstedområdet.

To andre udlændinge får en betinget udvisning, en tredje får en advarsel med hensyn til udvisning, mens en sidste udlænding, der er portugiser, frifindes for udvisning.

Mændene er dømt på kryds på tværs. Blandt forbrydelserne er et våbenlager i buske i et grønt område i Køge. Her lå en tjekkisk automatriffel, en amerikansk revolver, en engelsk maskinpistol og en belgisk halvautomatisk pistol.

Nogle begik også grov afpresning, har retten slået fast. "Det LTF - skal du fuck med os", lød en besked i en sms ifølge et af de mange forhold i anklageskriftet.

Andre skulle betale op til 100.000 kroner som straf for at have meldt sig ud af banden. I alt var der ti ofre for afpresning eller ulovlig tvang.

Den såkaldte vicepræsident dirigerede al bandens kokain-handel i Køge, men også systematisk indbrudskriminalitet deltog han i, mener retten.

En enkelt af de 13 er blevet idømt fængsel i ni måneder. Straffen til de øvrige ligger mellem fængsel i syv år og seks måneder og to år og seks måneder.

Banden blev forbudt foreløbigt af politiet i september sidste år. På det tidspunkt var der cirka 250 medlemmer. For tiden er cirka 100 registreret som medlemmer, er det kommet frem under en retssag i Københavns Byret.

Lederen, Shuaib Khan, er udvist af Danmark.

Flere af de 13 får i øvrigt forbud mod at opholde sig på nogle af de steder, hvor banden tidligere har gjort sig gældende. Indgrebet gælder bestemte områder i Fredericia, Køge, Ringsted og København.