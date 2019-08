Varebil rammer Falck-bil: To alvorligt tilskadekomne

To personer er tirsdag formiddag kommet alvorligt til skade i en ulykke på Køge Bugt Motorvejen.

En af dem er en Falck-ansat.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbæk. De tilskadekomne er uden for livsfare.

I alt blev fem kvæstet ved ulykken. De tre andre er ikke kommet alvorligt til skade.

Ulykken skete, da en varebil kørte ind i en bil fra Falck, der holdt i nødsporet for at skifte hjul på en anden varevogn.

- En varebil kører ind i nødsporet og rammer denne Falck-bil. Efterfølgende bliver de her personer ramt - herunder en Falck-redder, som kommer alvorligt til skade og bringes til hospitalet. Det er ikke livstruende, siger vagtchefen.

Politiet modtog meldingen om ulykken klokken 10.03. Klokken 11.45 oplyser politiet, at der er en vognbane afspærret ved ulykkesstedet, da der fortsat arbejdes på at få fjernet et køretøj efter ulykken.