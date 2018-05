Varebil med tyske varer for 70.000 kroner væltede ved Rødekro

Rødekro: En varevogn, der var godt læsset med varer indkøbt i Tyskland, væltede torsdag eftermiddag på Sønderjyske Motorvej ud for Rødekro. Bilen, der var på vej mod København, var så tungt læsset, at det ene baghjul eksploderede, hvorpå varebilen væltede op spærrede den ene vognbane på stedet. - Varebilen var så pakket med varer, at lasten sad i spænd mod vognens tag, da redningsmandskabet forsøgte at få den på ret køl, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, der endvidere fortæller at Skat blev tilkaldt, så kunne kontrollere varevognens last, der menes at repræsentere en værdi på 70.000 kroner.

Uheldet har været årsag til kø og forsinkelse på Sønderjyske Motorvej i nordlig retning i godt en time midt på eftermiddagen.

Den forulykkede varevogn og dens 47-årige fører blev på politiets foranledning transporteret til Padborg, hvor bilen blev vejet, herefter overtog Skat kommandoen og kiggede nærmere på mandens storindkøb.