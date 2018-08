Væltet træ blokerer for tog mellem Vejle og Fredericia

Personale fra Banedanmark er rykket ud til Børkop, hvor et træ lørdag aften blokerer for togtrafikken.

Et væltet træ har lørdag aften sat en stopper for togtrafikken mellem Vejle og Fredericia Station.

Det oplyser DSB.

- Lige nu holder vi stille, siger DSB's pressevagt.

Træet er væltet nær skinnerne ved Børkop, og personale fra Banedanmark skal ud og fjerne det, før tog kan fortsætte på strækningen.

Ifølge DSB vender tog, der er strandet på strækningen med passagerer, tilbage til den nærmeste perron. Men passagerne behøver formentligt kun at vente kort tid, før de kan komme afsted igen.

DSB oplyser kort før klokken 19, at arbejdet med at fjerne træet ventes at være færdigt omkring klokken 19:30 lørdag aften, hvor togene altså igen kan komme ud at køre.