Utæt ventil slipper 35000 liter gylle ud på vejen.

Torsdag eftermiddag skete der et større gylleudslip på Skamlingsvejen mellem Binderup og Sjølund.

-Der var formentlig en defekt ventil på en gylletransport, der var årsag til at 35.000 liter gylle flød ud på vejen over nogle få hundrede meter, siger vagtchef Halfdan Kramer hos Sydøstjyllands Politi

Skamlingsvejen måtte spærres i begge retninger, mens oprydningsarbejdet, der forstås af det lokale beredskab og Miljøvagten, står på.

Vagtchefen hos Politiet forventer, at det ene spor på vejen kan genåbnes inden klokken 21.00. Til gengæld har han ikke noget bud på, hvor langt tid oprydningsarbejdet vil stå på.

-Det er vigtigt, at oprydningen bliver gjort ordentligt første gang, for gylle i så stor koncentration kan være hård for naturen, siger vagtchefen, der ikke mener, at det er umuligt at finde alternative ruter, hvis man skal rundt i området.