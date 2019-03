Ungdomsskoles bus var smækfyldt med fejl - var lige blevet synet

En nordsjællandsk synshal svigtede tilsyneladende groft, da virksomheden mandag godkendte en bus, som skulle køre med elever fra en ungdomsskole.

I hvert fald fandt politiet ved en kontrol nord for Roskilde en stribe fejl på bussen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Kontrollen skete kun 20 minutter efter synsvirksomhedens godkendelse.

Fejlene består blandt andet i, at der ikke var værktøj til at knuse ruder med i tilfælde af en nødsituation. At der ikke var udgang for passagerer i bussens bagende, hvilket er påkrævet. At ildslukkeren ikke var tjekket, og at der manglede skilte om nødåbning af døre.

Bussen blev gennemgået meget nøje, da politifolk hurtigt kunne se, at der var fejl på lygterne.

- Det er ganske alvorligt, når en bus, der skal køre med passagerer og i dette tilfælde med børn og unge, ikke har styr på sikkerheden, udtaler vicepolitiinspektør Peter Stryhn.

- Det kan ende gruelig galt, hvis uheldet er ude, og passagererne ikke kan komme ud, eller de ikke sidder ordentligt fastspændt på sæderne, tilføjer han.

Listen af fejl og mangler er ret omfattende. For eksempel var vinduesviskerne defekte, og der var en ifølge politiet kraftig gennemtæring af karosseribunden.

I synsrapporten med "godkendt" hedder det i øvrigt, at synet stod på i cirka 20 minutter, men bussens eget apparat - en såkaldt taktograf - viser, at bussen blot holdt stille i cirka 10 minutter.

Politiets lange fejlliste blev bagefter tjekket af en bilinspektør, som var enig i politiets konklusioner, hedder det i pressemeddelelsen.

Sagen får et efterspil. Den nordsjællandske synsvirksomhed vil få en henvendelse fra Færdselsstyrelsen, oplyser politiet.