Ung skipper sejler ind i molen ved Hirtshals og kæntrer

En 31-årig mand fra Vendsyssel kæntrede natten til onsdag i sin lille fiskekutter, da han sejlede ind i molen ud for Hirtshals Havn.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen tidligt onsdag morgen.

Den unge skipper fik dog reddet sig selv i land og har det efter omstændighederne godt.

Nordjyllands Politi fik anmeldelsen om påsejlingen af molen øst for indsejlingen til havnen klokken tre natten til onsdag. Meldingen gik på, at en fiskekutter var kæntret.

Flere redningsbåde og en helikopter fra Forsvaret rykkede ud, men da redningsmandskabet nåede frem, havde manden allerede reddet sig op på molen.

- De er hurtigt fremme og kan konstatere, at skipperen har reddet sig selv op på land, siger Jesper Sørensen.

Politiet har en mistanke om, at der kan være alkohol involveret, og derfor er manden blevet taget med på skadestuen for at få taget en blodprøve.

Skibet ligger onsdag morgen delvist sunket ud for indsejlingen til Hirtshals Havn og bliver efter planen bjærget torsdag.