Ung mand på elløbehjul påkører kvinde i Nordjylland

En nordjysk kvinde fik sent mandag aften lidt af et chok, da hun trådte ud af bussen nær Sofiendalskolen i Skalborg.

Her blev hun påkørt af en ung mand, der kom kørende på et elløbehjul i høj fart. Det melder Nordjyllands Politi først på natten til tirsdag.

- Der er tale om en ung mand på en 15-16 år, der kommer kørende i et raskt tempo på et elløbehjul uden lys. Kvinden er på vej ud af bussen og bliver påkørt, forklarer Jesper Sørensen, der er vagthavende ved Nordjyllands Politi.

Han fortæller videre, at den unge mand kort stoppede op, men at han hurtigt forlod stedet.

- Han forklarer kvinden, at det ikke var hans skyld og kører videre i vestlig retning ind i et beboelsesområde.

Kvinden blev ved sammenstødet væltet bagover og slog hovedet ned i asfalten. Hun blev efterfølgende kørt til Aalborg Sygehus, men slipper uden alvorlige skader.

Ved det pågældende busstoppested står passagerer af direkte på cykelstien, og derfor skal cykler - og løbehjul - holde tilbage.

- Den unge mand har ikke overholdt færdselsloven, og det kunne være endt mere alvorligt. Så vi vil meget gerne tale med ham, siger den vagthavende, der opfordrer den unge mand til at kontakte Nordjyllands Politi.

Jesper Sørensen opfordrer også borgere til at henvende sig, hvis de har set den unge mand i området omkring Sofiendalskolen, der ligger i Skalborg syd for Aalborg centrum.

Ifølge kvindens beskrivelse bar han en sort hættetrøje, hvor hætten dækkede halvlangt hår. Løbehjulet var sølvfarvet og havde en saddel.

Flere danske politikredse har stigende fokus på elløbehjul, der optræder oftere og oftere i gadebilledet.

Over for Jyllands-Posten har Københavns Politi blandt andet fortalt om et stigende antal tilskadekomne elløbehjulsførere.

Samtidig er der flere, der ikke overholder færdselsreglerne, når de kører på løbehjul. Her gælder samme regler som for cyklister.

Ifølge avisen har flere byer haft problemer med de nye køretøjer, der blandt andet kan lejes i storbyer, herunder København.

I Paris har man valgt at reducere antallet af elløbehjul efter to dødsulykker.

I den amerikanske by Nashville har man helt valgt at forbyde dem, efter at en 26-årig mand mistede livet i en ulykke.