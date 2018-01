Ung kvinde får fængselsstraf for at sælge pige til sex

En 21-årig mand betalte sin jævnaldrende veninde 8500 kroner for at få adgang til sex med en 13-årig pige.

En 20-årig kvinde fra Vestfyn straffes med otte måneders betinget fængsel for at have solgt en 13-årig pige til at dyrke sex med en mandlig bekendt.

Det skriver Fyens Stiftstidende fredag.

Handlen skal ifølge anklageskriftet være foregået i maj 2017, hvorefter den 21-årige mand havde samleje med den 13-årige i sit hjem på Vestfyn.

Prisen var 8500 kroner.

Allerede i november sidste år blev duoen kendt skyldige i sagen i Retten i Odense. Manden blev desuden idømt seks måneders betinget fængsel, men straffen til kvinden har måttet vente.

Det skyldes, at retten afventede en personundersøgelse af kvinden, inden dommen kunne falde.

Anklager Peter Nygaard Hansen siger til Fyens Stiftstidende, at kvinden straffes hårdere end manden, fordi hun formidlede kontakten.

Den 21-årige blev kendt skyldig i at betale en person under 18 år for sex og for "uagtsomhed" i forhold til at fastlægge pigens alder, før han havde samleje med en person under 15 år, skriver Fyens Stiftstidende.

De seksuelle forhold skal ifølge anklageskriftet have foregået flere gange, og tilsyneladende var der tale om både almindeligt samleje, analt samleje, beføling i skridtet og oralsex.

Ud over betinget fængsel blev de to dømte pålagt at betale erstatning til den 13-årige.