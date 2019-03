Ulmende brand i lejlighed dræbte kvinde i Randers

En 59-årig kvinde er natten til onsdag død i en brand i en lejlighed i Hospitalsgade i Randers, skriver amtsavisen.dk. Brandårsagen er endnu ukendt.

Hos brandvæsnet i Randers fortæller vagthavende indsatsleder Jørgen Hansen, at branden opstod i en lejlighed på fjerde sal. Han fortæller desuden, at den ikke har været voldsom.

- Det er det, vi kalder en ventilationsstyret brand. Der har været begrænset med ilt. Det gør, at der ikke opstår store flammer, men at det ulmer. Det udvikler røg og kulilte. Og det er ofte det, folk dør af i en brand, siger Jørgen Hansen til Ritzau.

Branden blev anmeldt lidt efter klokken 01. Ifølge Jørgen Hansen var det naboerne, der kunne lugte røg, og som så ringede efter hjælp.

- Da vi kommer frem, har beboerne selv evakueret ejendommen. Vi går i gang med at slukke ilden og finder så en person liggende død i lejligheden, fortæller Jørgen Hansen.

Han var ikke selv med til slukningen, men fortæller, at i den slags situationer lader brandvæsnet så vidt muligt den afdøde ligge. Det sker for at give politiet bedre muligheder for at afdække, hvad der nøjagtig er sket.

Ifølge Østjyllands Politi er der intet mistænkeligt ved branden.