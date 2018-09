Tyveknægte begik færre sommerferie-indbrud i Syd- og Sønderjylland i år

Der bliver begået færre indbrud mod private i sommerferien end tidligere. Syd- og Sønderjyllands Politi jubler over udviklingen, men håber fortsat på at få reduceret tallet i de kommende år.

Christian Østergård fortæller, at politiet altid gør en ekstra indsats over for indbrud op til højtider og ferier. I år producerede Syd- og Sønderjyllands Politi seks videoer med gode råd, som de i samarbejde med de forskellige kommuner fik delt på sociale medier.

- Det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi har svært ved at få armene ned, men vi hviler stadigvæk ikke på laurbærrene, siger lederen af Det Kriminalpræventivt Sekretariat ved Syd- og Sønderjyllands Politi Christian Østergård.

Udvikling: Tyveknægte er i højere grad end tidligere begyndt at holde sommerferie sammen med hr. og fru Danmark. Antallet af indbrud mod privat beboelse er faldet markant fra 2014 til 2018, og der blev i år anmeldt knap 40 procent færre indbrud end for fire år siden. Det viser en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Landsdækkende tendens

Christian Østergård både håber og tror på, at udviklingen fortsætter i samme retning i de kommende år.

- Det er i hvert fald vores intention, og det arbejder vi hårdt på hver eneste dag, siger han.

Han fortæller, at der ikke findes én specifik årsag, der kan forklare den positive udvikling. Også Nordjyllands Politi har tidligere på sommeren offentliggjort tal for uge 28 til 32, og her er antallet af anmeldte indbrud mod privat beboelse ligeledes faldet. Tallene viser, at der i Nordjylland blev begået i alt 411 indbrud i sommerferieugerne i 2015, mens tallet i år var 213.

Ifølge Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi er det en tendens, der gælder over hele landet. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af indbrud mod privat beboelse i hele landet året rundt faldt fra 48.670 i 2009 til cirka 29.000 i 2017.