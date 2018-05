Truede med pistol: Rema 1000-røver var kun på fri fod i et kvarter

Kolding: En 28-årig mand fra Kolding blev onsdag aften sat bag tremmer i detentionen i Vejle, mistænkt for at have begået et røveri med en pistol mod Rema 1000 på Kløvervej i Kolding.

Sydøstjyllands Politi fik anmeldelsen om røveriet onsdag aften klokken 18.04. Røveren truede ekspedienten med en pistol for at få kassebeholdningen, og han fik også udleveret et ukendt beløb. Efterfølgende stak han af fra stedet til fods, men flugten varede ikke længe.

- Han nåede kun at være på fri fod i nøjagtig 15 minutter. Der er heldigvis så mange gode borgere i Kolding, der gerne vil hjælpe, at vi hurtigt fik ham anholdt med vidners hjælp, fortæller en taknemmelig vagtchef fra Sydøstjyllands Politi, Morten Marnow.

Den 28-årige mand blev anholdt på Tvedvej, der ligger lodret på Kløvervej, så han var kun lige nået en tur rundt i området.

Under flugten kastede gerningsmanden flere forskellige effekter fra sig.

- Han kastede eller gemte både beklædningsgenstande, pengene og den pistol, han brugte til røveriet. Men vi har fundet pengene, og både de og alle de andre effekter er nu i vores varetægt, lyder det fra vagtchefen.