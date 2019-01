Truede betjente på livet: 41-årig anholdt i politiaktion

Søndag aften blev en mandag fra Varde-området anholdt for at have truet politibetjente på livet. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tidligere søndag havde manden fremsat trusler mod ''unavngivne betjente'', og det fik Syd- og Sønderjyllands Politi til at iværksætte en aktion for at lokalisere og anholde manden.

Det skete klokken 22.23 søndag aften, og mandag vil det blive vurderet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Det er ikke oplyst, hvordan manden fremsatte trusler mod betjentene, ligesom det ikke fremgår, hvordan manden blev arresteret.

JydskeVestkysten har mandag morgen forsøgt at komme i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi for at få yderligere oplysninger, men dette har ikke været muligt.