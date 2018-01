Trods eftersøgning med både og helikopter: Kajakroer er fortsat savnet

Onsdag aften og nat søgte beredskabet forgæves efter en 38-årig kajakroer i Augustenborg Fjord.

Manden roede ud klokken 14 fra Sebbelev på Als i en havkajak, men vendte ikke som aftalt tilbage klokken 17.

Der blev indsat en helikopter samt to både for at søge efter den 38-årige. Hans bil blev fundet ved en vej, der hedder Sebbelev Skov.

Eftersøgningen blev besværliggjort af mørket, og at manden var iført jagttøj, der ville gøre ham endnu sværere at få øje på. Ifølge vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter håbede man at kunne finde ham ved hjælp af termiske kameraer, der opfanger temperaturforskelle.

Det lykkedes dog desværre ikke, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov, torsdag morgen til JydskeVestkysten.

- Vi indstillede eftersøgningen ved 3-tiden og genoptager den, så snart det bliver lyst, siger Henrik Sønderskov.