Egernsund: En treårig dreng blev mandag morgen kl. 7.44 ramt af en bus på den stærk trafikerede Brovej i Egernsund.

Drengen sad i en barnestol bag på moderens cykel, som hun trak hen over vejen. Ved sammenstødet blev cykel og dreng skubbet hen ad kørebanen, men ifølge vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen, er både mor og barn uden for livsfare. De er begge blevet kørt på sygehuset.

Drengen var iført cykelhjelm.

Beboere i Egernsund har for nylig påpeget, at det er køres for stærkt på den firesporede Brovej. De ønsker farten dæmpet ved, at to af vejbanerne sløjfes. Det vides dog ikke, om bussen har kørt mere end tilladt, og om det kan have overrasket kvinden.

Bussen kom kørende i retning mod Gråsten. Den 40-årige kvinde ville krydse Brovej ud fra Strandvej, der ligger 600 meter øst for Egernsundbroen.

Efter ulykken var trafikken i den vestlige retning over Egernsundbroen spærret en times tid under oprydning.