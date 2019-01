En mand fra Hasselager erkender, at han affyrede to skud med et haglgevær i Hadsten lørdag, men han afviser, at han ville dræbe den mand, der blev ramt.

Det oplyser en anklager i Østjyllands Politi efter et grundlovsforhør søndag i Retten i Randers. Her besluttede dommeren at varetægtsfængsle den sigtede mand, der er 45 år, frem til 1. februar.

Ved lørdagens episode blev en mand på 40 år såret både i hovedet og i lysken. Han er dog meldt uden for livsfare.

Dommeren mener, at der en begrundet mistanke om, at manden fra Hasselager havde til hensigt at dræbe den 40-årige, oplyser anklager Marianne Birck.

Sigtelsen drejer sig om, at han skal have affyret i alt tre skud, tilføjer hun.

Den nu fængslede nægter sig skyldig i forsøg på manddrab. Men han erkender at have været til stede og at have affyret to og ikke tre skud, oplyser Marianne Birck.

Flere detaljer om sagen ønsker hun ikke at oplyse, idet dørene til grundlovsforhøret blev lukket for offentligheden.

Således kan anklageren ikke fortælle om baggrunden for mødet mellem de to mænd, der kender hinanden i forvejen.

Mødet fandt sted på Ravngårdsvej i Hadsten mellem Aarhus og Randers. Under opgøret mellem de to stødte en nabo til, og han blev ifølge politiet slået i hovedet med geværet.

Den sårede blev bragt til behandling på Aarhus Universitetshospital, og derefter gik politiet i gang med at planlægge en anholdelsesaktion af den 45-årige, der i sin bil var kørt hjem til Hasselager.

Adskillige bevæbnede betjente deltog, og aktionen foregik uden dramatik, har politiet sagt.