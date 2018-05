Tre maskerede røvere truede chokeret ægtepar

Tre yngre mænd fik et mindre kontantbeløb med fra et hjemmerøveri på Håndværkervej i Varde. Politiet beder om hjælp, hvis nogen har set noget.

Hjemmerøveri: Omkring klokken 23 tirsdag aften begik tre unge mænd et hjemmerøveri på Håndværkervej i Varde. Her truede de beboerne, et par på henholdsvis 58 og 59 år, til at udlevere et mindre kontantbeløb. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.23. Politiet har følgende signalement på to af de tre gerningsmænd. Den tredje er der intet signalement på.

Den første er en yngre mand, som talte dansk med udenlandsk accent. Han er 175-180 cm høj og af almindelig bygning. Han var iført en sort hættetrøje, mørke bukser, mørke handsker og kondisko. Han bar også en form for fastelavnsmaske, muligvis med en stribe, som lignede et lyn.

Den anden gerningsmand er også en yngre mand, som talte dansk med udenlandsk accent. Han var også almindelig af bygning og 175-180 cm høj. Og han var også iført en sort hættetrøje, mørke bukser, mørke handsker, mørke kondisko og en fastelavnsmaske.

De to ofre er chokerede, men har det efter omstændighederne godt, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Hvis man har set noget, kan man kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi ved at ringe 114.