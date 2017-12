Tre mænd anholdt: Opbevarede 300 kilo fyrværkeri i kælder

Politiet mistænker tre unge mænd for at have stjålet fyrværkeri, som blev opbevaret i kælder i Brabrand.

Tre mænd er blevet anholdt, efter at politi fandt op til 300 kilo fyrværkeri i et kælderrum. Politiet mistænker mændene for at have stjålet fyrværkeriet.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport onsdag.

Mændene, der er 18, 21 og 23 år, blev anholdt natten til tirsdag på Jettesvej i Brabrand.

Det var en borger, som set mændene opføre sig mærkeligt og luske omkring på parkeringspladsen ved Jettesvej midt om natten.

De var i gang med at bære kasser fra en trailer ind i en opgang. Hver gang der kom en bil, skjulte de sig. Politiet blev sendt til stedet og fik anholdt de tre.

I kælderrummet, hvor mændene havde båret kasserne hen, fandt politiet de hundredvis kilo fyrværkeri.

Alt fyrværkeriet var lovligt, men mængden oversteg langt den, som man må opbevare som privatperson. Derfor er de tre blevet sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Politiet mistænker desuden mændene for at have stjålet fyrværkeriet. Derudover viste traileren sig at være stjålet.

Mændene er derfor også sigtet for tyveri og indbrud et ukendt sted, oplyser politiet.

Onsdag 27. december er den første dag, hvor der ifølge loven må affyres fyrværkeri. Der må affyres til og med nytårsdag.