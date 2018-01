Tre likvideret mens de sov: Nu skal sagen for landsretten

I maj blev tre mænd dømt i forbindelse med et tredobbelt drab. Tirsdag begynder ankesagen mod to af dem.

- Sov godt.

Sådan skrev 19-årige Philip Leth Rasmussen om natten til 11. november 2015 i en sms til sin kæreste, før han selv lagde sig til at sove med sine to venner, Suhaib Jaffar og Mike Vinther på henholdsvis 23 og 24 år.

En times tid senere var de alle tre døde.

To mænd bevæbnede med haglgevær og revolver trængte via et stillads ind i lejligheden og dræbte de tre venner, mens de lå og sov.

Tirsdag tager Østre Landsret hul på ankesagen mod to af de tre mænd, der i maj blev dømt i forbindelse de tre blodige drab.

Retten på Frederiksberg idømte daværende krigsminister i Vanløse-afdelingen af Bandidos, Ian Ramm Hansen, fængsel på livstid for drabene.

Benyamin Rahimi fik 10 års fængsel for medvirken til drabene. Han udpegede lejligheden på Christian Paulsens Vej på Frederiksberg, hvor de tre unge mænd opholdt sig.

En tredje mand fik et år og ti måneders fængsel for at have skaffet den revolver, der blev brugt ved forbrydelsen. Hans dom er ikke anket.

Motivet til det tredobbelte drab skal formentlig søges i to voldelige overfald, og der er desuden tråde til et drab tilbage i 2012. Da blev Ian Ramms lillebror, Jon Patorra, dræbt af knivstik på åben gade i Vanløse.

Unge fra den såkaldte Vanløse-gruppe, som de tre dræbte også tilhørte, blev senere dømt for drabet. En af disse overfaldsmænd var desuden tilmeldt lejligheden på Christian Paulsens Vej.

To uger før likvideringerne havde krigsministeren i Holbæk-afdelingen af Bandidos et sammenstød med de tre på taget af butikscentret Rødovre Centrum. Her blev rockeren stukket ned med en kniv.

Krigsministeren fra Holbæk var også sigtet for at have dræbt de tre fra Vanløse-gruppen, men han begik selvmord i arresten i Holbæk, før der blev rejst tiltale.

Endelig menes Vanløse-gruppen at stå bag et overfald på manden, der blev dømt for at skaffe revolveren, kun to dage før de sovende unge mænd blev skudt.

Da dommene over Ian Ramm Hansen og Benyamin Rahimi faldt 9. maj, ankede de begge på stedet til Østre Landsret.

Efterfølgende ankede anklagemyndigheden dommen over Rahimi. Man er utilfreds med dommen på 10 års fængsel og vil have ham idømt 16 års fængsel eller forvaring.

Østre Landsret har afsat 21 retsdage til sagen, der begynder tirsdag. Der ventes dom midt i marts.

Uanset udfaldet skal Ian Ramm Hansen en tur til Marseille, når sagen er slut. Her skal han stilles for retten i en sag om et groft overfald i den sydfranske by.