Tre 18-årige overfaldet med køller og økser i Holbæk

Tre unge mænd blev søndag aften overfaldet i Havevang i Holbæk.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

- Klokken 17.47 får vi en anmeldelse om, at tre mænd på 18 år er blevet overfaldet af maskerede gerningsmænd. En af dem er blevet bragt til skadestuen i Holbæk, men ingen er i livsfare, fortæller vagtchefen.

Ifølge ofrene var gerningsmændene maskerede og bevæbnet med køller, knive, økser og en hammer.

Vidner har desuden fortalt politiet, at 10-15 personer var indblandet, og at der angiveligt var tale om et sammenstød mellem to grupper. Det oplyser politiet.

- Det er totalt uacceptabel adfærd, der er meget mere alvorlig end drengestreger, lyder det fra vagtchef Martin Bjerregaard.

Kort efter anmeldelserne tikkede ind, var politiet massivt til stede i området.

- Vi har haft en større politimæssig indsats i gang for at få ro i området og for at efterforske sagen. Og det vil vi fortsætte med i dag, siger han mandag morgen.

Der er dog endnu ingen anholdte eller sigtede i sagen.

- Vi har fået oplyst, at gerningsmændene, der var maskerede og bar mørkt tøj, havde flere slagvåben på sig. Dem har vi endnu ikke kunnet finde, men vi følger situationen nøje, siger Martin Bjerregaard.