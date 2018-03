Travl nat hos Syd- og Sønderjyllands Politi

Esbjerg: Det har ikke kun været feststemte mennesker, der har været i byen natten til søndag. Det har givet politiet en hel del at se til i nattens løb.

Søndag morgen havde vagchefen således ikke tid til at informere pressen om nattens hændelser:

-Vi har simpelthen så travlt. Vi er ved at drukne i anholdte, lød det har vagtchef Henrik Sønderskov, da det efter mange forsøg lykkes at komme i telefonisk kontakt med politigården i Esbjerg klokken 05.59.

Travlheden kan være årsag til, at der i løbet af natten kun er lagt to tweets ud på Syd- og Sønder Jyllands Twitter-konto:

Et om en 23-årig mand fra Marstal, der er blevet anholdt og sigtet for spirituskørsel efter at have lavet færdselsuheld, da han påvirket af alkohol mistede herredømmet over sin bil og kørte ud på en mark ved Vojens.

Det andet omhandler ligeledes en spritbilist. Her er en 18-årig mand fra Ølgod omtalt, da han er anholdt og sigtet for spirituskørsel.