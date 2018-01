Torpederede villahave: Formodet spritbilist ryddede op efter sit eget uheld

Aabenraa: Den 22-årige unge mand fra oplandet til Aabenraa, der lørdag morgen klokken 6.40 mistede herredømmet over sin bil på en villavej i Aabenraa og derefter ramte både et stakit og en hæk for slutteligt at lande på taget, havde tilsyneladende dårlig samvittighed.

I hvert fald troppede han senere på dagen op sammen med et par venner for at fjerne den bil, han om morgenen havde sørget for endte inde i haven ved Tøndervej. Med sig havde de unge mænd en traktor med frontlæsser og en trailer, og sammen fjernede de bilen og ryddede det hele pænt op, fejede fortovet og pillede glasskår op i haven, fortæller Margit Hansen, der bor på adressen, til Ekstra Bladet. Hun kalder dem alle for nogle flinke, unge mennesker.

Margit Hansen og hendes mand Bent stiftede allerede bekendtskab med den unge mand om morgenen lige efter uheldet. Den 22-årige formodede spritbilist ringede nemlig på døren og sagde undskyld, og at han nok skulle betale erstatning for det, han havde gjort.

Syd- og Sønderjyllands Politi tog efter uheldet den unge mand med, så de kunne få en blodprøve, og de har sigtet ham for spirituskørsel. Margit Hansen fortæller dog til avisen, at hun ikke kunne mærke noget på ham - kun at han var venlig og sød og brødebetynget.

- Han fortalte, at bilen var skredet ud for ham, så han ramte kantstenen, og så var den væltet rundt. Men han havde kun fået lidt knubs, og var selv kommet ud af bilen. Han havde taget sikkerhedsselen af og var kravlet ud af den ene siderude, lyder det fra Margit Hansen.