To mænd frifindes for svindel med slik for 22 millioner

En direktør og hans højre hånd i et stort nordsjællandsk slikfirma er frifundet for anklagen om, at de snød statskassen for godt 21 millioner kroner, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter et langvarigt forløb har Retten i Hillerød mandag slået fast, at der ikke er tilstrækkeligt med beviser i sagen mod mændene fra grossistfirmaet House of Candy ApS.

Anklagemyndigheden havde krævet direktør David Yüksel idømt fængsel i tre år samt bøde og erstatning på i alt 33 millioner kroner, skriver Frederiksborg Amts Avis, der tidligere har omtalt den frifundne som "Slikfuskeren fra Harløse".

Søde sager som Snickers, Twix og Mars skulle ifølge myndighederne have krydset grænsen fra Tyskland til Danmark, men retten blev ikke præsenteret for et bevis for, at indførslen faktisk fandt sted.

Dommeren og de to domsmænd var enige om frifindelsen, skriver avisen. Omvendt overvejer anklagemyndigheden nu, om afgørelsen skal ankes til Østre Landsret.

David Yüksel har sagt, at han blot var mellemmand. Imidlertid har specialanklager Martin Broms fundet det påfaldende, at den tiltalte ikke har fremlagt dokumentation for sin påstand om, at han kun udførte royalty-virksomhed.

Derimod har den 37-åriges forsvarer, advokat Eigil Strand, peget på de mange løse ender i sagen. Den har i øvrigt været udsat flere gange på grund af sygemeldinger fra først Yüksel og dernæst fra den medtiltalte, der bor i Tyskland.

Fagforbundet 3F har jævnligt omtalt den nu frifundne på grund af en langvarig strid om aflønningen af flere rumænske ansatte, der både istandsatte hans ejendom og pakkede slik. I den forbindelse er Yüksel dømt til at betale cirka to en halv million kroner.