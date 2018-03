To mænd blev klemt ihjel mellem lastbiler

Det var to mænd på 70 og 81 år fra Tinglev-området, der mandag mistede livet i forbindelse med ulykkerne på den sønderjyske motorvej. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

De to mænd kørte sammen i en bil, som blev klemt mellem to lastbiler. De pårørende er underrettet.

I alt var fire lastvogne og 11 personbiler involveret i tre alvorlige ulykker, som ud over de to dødsfald medførte, at omkring ti personer kom til skade, heraf to alvorligt. Politiet gør dog opmærksom på, at antallet af tilskadekomne kan ændre sig, når der foreligger opdaterede oplysninger.

Den første ulykke indtraf cirka klokken 9 mellem Haderslev N og Christiansfeld. Motorvejen blev derefter spærret i nordgående retning og blev først genåbnet omkring klokken 15.30.

I adskillige timer var motorvejen også spærret i sydgående retning, så strækningen kunne bruges til behandling af kvæstede. Det sydgående spor blev genåbnet omkring klokken 13.

Politiet oplyser på Twitter, at de endnu ikke kan sige noget om grunden til ulykkerne, før bilinspektørerne er færdige med deres undersøgelser og har aflagt rapport. Dog skriver politiet: "Men tågen, for høje hastigheder og for tæt kørsel kan selvfølgelig være medvirkende."

Ud over de tre ulykker var der adskillige mindre uheld med skrammede og bulede biler til følge.