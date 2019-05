Helikopter og skib er med i redningsaktion ud for den nordlige kyst på Møn.

I en redningsaktion ved Møn leder Forsvaret og politiet fredag formiddag efter to dykkere, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til TV2 Øst.

En helikopter og et redningsskib deltager i eftersøgningen.

Meldingen om de to savnede dykkere indløb omkring klokken ti, oplyser Forsvarets Operationscenter til Ritzau.

Fire lystfiskere, der var i området ud for den nordlige kyst, havde observeret to dykkere med snorkler. Men da de ikke kom op, slog fiskerne alarm.

I aktionen deltager ud over en helikopter, et skib samt to redningsstationer.