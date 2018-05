To års fængsel for ulovlig opbevaring af automatriffel

Esbjerg. En 22-årig lokal mand blev tirsdag ved en domsmandsret ved Retten i Esbjerg idømt to års fængsel for overtrædelse af straffelovens paragraf 192 a om ulovlig opbevaring af våben, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Vedkommende havde opbevaret en automatriffel med skarp ammunition i sin private bolig.

Den 22-årige opbevarede riflen for et medlem af en gruppering, der er aktiv i den verserende bandekonflikt i Esbjerg, og har nægtet sig skyldig i tiltalen.

Tilfreds med dommen

Anklagerfuldmægtig Tine Krarup Pedersen fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi er tilfreds med dommen.

- Politiet har de seneste måneder efterforsket intensivt for at få slået ned på bandekonflikten i Esbjerg. Og med dommen sender vi et klart signal om, at det er strafbart at bistå bandemedlemmer med ulovlige aktiviteter, understreger hun.