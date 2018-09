Tiltalt for overgreb mod unge drenge: Fik 46-årig kolde fødder - eller blev han blot forhindret?

Forhold 1: Straffelovens § 222, stk. 1, og § 224, stk. 2, jf. til dels § 225, jf. § 21 og § 232, 2. led, forsøg på at opnå samleje og andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år og under løfte om betaling og blufærdighedskrænkelse overfor et barn under 15 år.Forhold 2: Straffelovens § 216, stk. 2 og § 224, stk. 2, til dels jf. § 225, jf. § 21 og § 232, 2. led, forsøg på voldtægt af et barn under 12 år samt andet seksuelt forhold end samleje under løfte om betaling og blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år. Forhold 3: straffelovens § 222, stk. 1 og § 224, stk. 2, til dels jf. § 225, samleje og andel seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år og under løfte om betaling. Forhold 4: straffelovens § 235. stk. 2, besiddelse af børneporno. Forhold 5: straffelovens § 224 stk. 2, jf. § 225, andet seksuelt forhold end samleje mod betaling. Forhold 6: straffelovens § 232,2. led, blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år.

Straffri eller ej

Anklager Anna Holm Christensen var ikke et sekund i tvivl om, at både dokumentation, vidneforklaringer, telefonaflytninger og forklaring fra tiltalte selv var med til at underbygge påstanden om, at den 46-årige skulle dømmes for samtlige overtrædelser i de seks forhold.

- Der er ført bevis for, at tiltalte bevidst er gået efter børn. Sårbare børn. Han går efter dem, skriver med dem og får dem over på Facebook eller Skype. Måske siger de, at de gerne vil mødes og have sex. Men det er den voksnes ansvar, at man ikke gør det. Han har en målgruppe - unge drenge. Det er tiltalte, der bærer ansvaret. Det har været hans hensigt. Han har villet have seksuel samkvem med de her børn, lød det i anklagerens afsluttende bemærkningerne.

Især det faktum, at tiltalte i to af forholdene ikke var dukket op til de aftalte møder, blev noget af det, forsvareren, Niels-Erik Kallmeyer fremhævede i sine afsluttende bemærkninger.

- Min klient har forklaret, at han skrev den her SMS (at han ikke kunne mødes, men at en fredericiansk dreng stadig godt måtte få scooteren red.), fordi han havde det dårligt med det og også var bange for straffen. De to begrundelser er begge moralske begrundelser. Der har ikke været nogen konkret hindringer for, at min klient kunne have gennemført det her, hvis han ville. Det stod fuldstændig i hans magt at gennemføre forbrydelserne, men det valgte han at lade være med.