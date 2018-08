Tiltale: Ung mand ville dræbe 17 personer

Usædvanlig straffesag mod mand, der anklages for at opsøge nabo, som han bandt og forsøgte at voldtage.

En mand fra Aalborg er blevet tiltalt for at ville voldtage og dræbe 17 navngivne personer, oplyser Østjyllands Politi. Blandt dem var politidirektøren i Nordjyllands Politi.

I et tilfælde lykkedes det for manden at gøre fysisk skade på en af personerne på listen.

En kvinde på 24 år, som var hans nabo, blev en aften i januar bundet med strips, hvorefter hun blev forsøgt kvalt og voldtaget, hævdes det i et anklageskrift, som nu er udfærdiget.

Tiltalen mod den 22-årige drejer sig om forsøg på drab og forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter i de mange tilfælde.

Manden nægter sig skyldig, og retten skal bruge otte dage til at afgøre sagen. Specialanklager Dorthe Lysgaard skal føre ordet for anklagemyndigheden.

- Der blev fundet en liste med navne og adresseoplysninger hos ham, siger Dorthe Lysgaard.

På listen er der både kvinder og mænd. De fleste er kvinder på hans egen alder.

Netop fordi politidirektøren er at finde blandt navnene, er sagen blevet efterforsket af en anden politikreds på grund af inhabilitet. Det er Østjyllands Politi, som har behandlet sagen.

Umiddelbart kræver anklagemyndigheden, at retten dømmer den 22-årige til forvaring. Det er frihedsberøvelse af personer, som anses for at være særligt farlige for andre. Indespærringen er på ubestemt tid.

For tiden har Retslægerådet sagen til udtalelse. Alt afhængig af udfaldet kan det være, at kravet i stedet bliver en almindelig fængselsstraf.

Da den 22-årige om aftenen 2. januar gik ind til naboen, havde han også en økse og en skruetrækker med.

Hvis der ikke er bevis for, at han ville dræbe og voldtage naboen, bør han i stedet dømmes for hjemmerøveri, mener anklagemyndigheden. Sagen indledes ved Retten i Aalborg 12. november.

Han kom ind hos naboen under påskud af at ville finde en støjkilde i opgangen, skrev nordjyske.dk i januar i forbindelse med grundlovsforhøret. Dengang ville han ikke sige noget.

Naboen havde været i livsfare, vurderede læger. Hun havde mistet bevidstheden, men var kommet til sig selv og begyndte at skrige. Overfaldsmanden reagerede ved at proppe en sok i munden på hende.

Da han gik på toilettet, lykkedes det imidlertid for hende at komme væk, rapporterede nordjyske.dk.