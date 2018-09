Tiltale: Teenager tævede Peter Madsen med knytnæver

En 18-årig mand er blevet tiltalt for at have overfaldet den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen i fængslet.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af anklageskriftet.

Den 18-årige mand nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, advokat Nima Nabipour, til avisen. Han forklarer, at han handlede i nødværge.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at teenageren tildelte Peter Madsen flere knytnæveslag i ansigtet, hvorved han pådrog sig behandlingskrævende flænger omkring øje og øjenbryn.

Ifølge tiltalen skete det i Storstrøm Fængsel den 8. august omkring klokken 16.30, skriver Ekstra Bladet.

Efter overfaldet bekræftede Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, episoden.

- Jeg kan bekræfte, at min klient blev overfaldet i onsdags. Han er efter omstændighederne o.k. Sagen undersøges af politiet, lød det i en besked til Ritzau.

Det vides ikke, hvad motivet bag overfaldet var.

Ekstra Bladet har skrevet, at Madsen efterfølgende er blevet flyttet til Herstedvester Fængsel. Fængslet er en specialinstitution med erfaring i blandt andet behandling af seksualforbrydere og farlige personer.

Det har ry for at være et mere sikkert sted for personer, der er dømt for kriminalitet, som ikke er velset blandt medfangerne i landets øvrige fængsler, eksempelvis voldtægt og pædofili.

Klientellet i Herstedvester tæller en del af den slags fanger, og de lader i højere grad hinanden være i fred.

Onsdag fortsætter Peter Madsens sag i Østre Landsret. I byretten blev han idømt fængsel på livstid på drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Straffen blev anket til landsretten. Afgørelsen ventes fredag.