Tiltale: Spiller spionerede modstandere i online poker

Flere gange i løbet af en årrække sad otte professionelle pokerspillere og spillede online poker, uvidende om at en ubuden gæst lurede med på deres skærme.

Fra 2008 til 2014 lykkedes det en anden professionel pokerspiller at snige sig adgang til de otte spilleres computere på adresser i København, Aarhus og i Berlin eller Las Vegas, hvorpå han installerede et spionprogram.

Sådan lyder det i hvert fald i tiltalen mod pokerspilleren. Tirsdag begynder retssagen i Københavns Byret.

Gennem spionprogrammet kunne den tiltalte ifølge anklagen følge med i, hvilke kort de intetanende modstandere sad med på hånden.

På den måde lykkedes det manden at franarre modstanderne millioner af kroner i uberettigede gevinster, lyder det i anklagen.

Pokerspilleren er tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed samt overtrædelse af straffelovens paragraf om at "skaffe sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem".

Selv nægter han sig skyldig i anklagerne mod ham.

Gennem fire år frem til oktober 2018 har Københavns Politi efterforsket den komplicerede sag.

Det er ifølge anklageskriftet uvist, hvor stort et tab den tiltalte har påført alle pokerspillerne.

I fire af tilfældene er det dog lykkedes politiet at opgøre de uberettigede gevinster til 590.500 kroner, 100.000 dollar, 140.000 dollar og 280.000 dollar - omkring fire millioner kroner i alt. Men tallet kan være større.

Ifølge Peter Kruse, it-ekspert og grundlægger af sikkerhedsfirmaet CSIS, er det ikke et ukendt fænomen, at folk bliver snydt, når de spiller på nettet.

De seneste år er der sket en markant stigning i svindel i online gamingmiljøet, og hele industrien er påvirket af det, fortæller han.

Det sker, i takt med at flere og flere bruger penge på nettet.

- Lige så snart der er penge og transaktioner på spil, så er der også kriminelle, der finder vej, siger Peter Kruse, der selv er bekendt med flere sager i både ind- og udlandet.

Der er berammet 11 retsdage i løbet af maj og juni i sagen mod pokerspilleren.

Ifølge Ekstra Bladet er den tiltalte også blevet sagsøgt i en civil sag af flere af de bedragede spillere med krav om erstatning.