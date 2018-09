Tiltale: Skydende bandefolk tog fejl af civile betjente og Brothas

To mænd fra bandemiljøet var på flere måder helt galt på den, da de i september sidste år affyrede mindst fem skud med en Smith & Wesson revolver i Mjølnerparken i København.

På en motorcykel var mændene fra Loyal To Familia kørt ind i området for at lede efter modstandere i gruppen Brothas, hævder anklagemyndigheden.

Ud for Gård 3 fik de øje på to mænd, der sad i en bil. Ifølge tiltalen blev de udsat for en livsfarlig forveksling, idet angriberne "fejlagtigt antog, at der i bilen befandt sig personer relateret til bandegrupperingen Brothas". Mændene var nemlig politiassistenter i en civil patruljebil.

I alt er fire mænd tiltalt i sagen, hvor Københavns Politi torsdag har frigivet anklageskriftet. De nægter sig skyldige. Den ene, der beskrives som den mest aktive, er pakistansk statsborger, og han risikerer at blive udvist. Han er 19 år.

De enkelte forbrydelser afspejler den høje tænding i bandemiljøet sidste sommer og efterår i København.

Den 19-årige anklages for flere aggressive handlinger. 17. september var han, hævdes det, bevæbnet med en Zarastava-pistol, da han kørte rundt på bl.a. Bisiddervej og truede flere på livet.

29. september var han og en kammerat på Den Sorte Plads på Nørrebro i besiddelse af den førnævnte Smith & Wesson revolver. Her blev tre personer truet på livet, lyder påstanden.

Det var kort efter samme dag, at mændene - ifølge tiltalen - skal være kørt ind i Mjølnerparken og have affyret revolveren mod de to politifolk.

Endelig 22. oktober cyklede den tiltalte rundt på Lyngbyvej på Østerbro og kom igen med dødstrusler mod tre personer, hedder det. Denne gang var han bevæbnet med et tredje våben, nemlig en pistol af mærket Spredwerk, hævdes det i anklageskriftet.

Sagen indledes 3. oktober ved Københavns Byret, og der er afsat 20 retsmøder frem til december, før dommen ventes afsagt.

Hvis de fire kendes skyldige, risikerer de en markant forhøjet straf, såfremt retten mener, at handlingerne var led i en bandekonflikt.

En stribe andre mænd fra Loyal To Familia skal snart for retten i lignende sager. For eksempel er 15 tiltalt i en sag, som indledes til januar, og som drejer sig om forsøg på at dræbe seks personer.

I øvrigt har anklagemyndigheden indledt en sag for at få gjort Loyal To Familia forbudt.