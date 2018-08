Ifølge et anklageskrift levede en kvinde i et mareridt i fem år, inden hendes mand blev anholdt.

Det var alt andet end kærligheden, der blomstrede i ægteskabet mellem en københavnsk mand og kvinde.

Faktisk var der tale om et levende mareridt for kvinden, der ifølge anklagemyndigheden blev udsat for psykisk vold, mishandling og voldtægt gennem fem år af sin mand.

Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Mishandlingen omfattede lussinger, knytnæveslag og spark. Det medførte blå mærker, hævede øjne og blod i urinen.

Manden er også tiltalt for at have voldtaget sin hustru både vaginalt og analt, ligesom han ifølge anklageskriftet tvang hende til at udføre oralsex.

Kvinden var ifølge anklagemyndigheden så bange, at hun ikke turde få hjælp. Hun havde også fået forbud om at forlade huset alene eller at have kontakt med andre.

Det var også forbudt at bruge telefon, internet eller sociale medier uden tilladelse og opsyn fra manden.

Ifølge anklagemyndigheden stod forbrydelserne på fra 2013 til februar 2018.

Inden sagen begynder, vil senioranklager Natalja Fryd Lindberg ikke løfte sløret for, hvad der førte til anholdelse af manden.

- Jeg kan ikke svare på spørgsmål. Det eneste, jeg kan sige, er, at vi har fået en anmeldelse, og den efterfølgende efterforskning ledte frem til, at der er blevet rejst tiltale, siger hun.

Manden nægter sig skyldig.

Sagen er endnu ikke blevet berammet, men den skal behandles ved Retten i Glostrup.