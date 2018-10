Der er blevet rejst tiltale mod en kvinde for drab og brandstiftelse, oplyser Østjyllands Politi.

Det var en 45-årig kvinde, der bevidst antændte en brand i en villa i Houlbjerg i Østjylland i foråret, som kostede en 76-årig mand livet.

Det er i hvert fald anklagemyndighedens påstand i en straffesag. Her er kvinden tiltalt for drab og brandstiftelse, oplyser Østjyllands Politi.

Århus Stiftstidende har tidligere skrevet, at det var kvindens far, der døde i branden.

Branden fandt sted den 31. marts. Den 45-årige kvinde blev anholdt få dage senere, da hun selv erkendte, at hun bevidst havde sat ild til huset.

Hun blev fremstillet i grundlovsforhør og har siden siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, mens politiet har færdigefterforsket sagen.

I grundlovsforhøret erkendte hun sigtelsen, der gik på drab og for at have startet branden. Det vides ikke, hvordan hun forholder sig til den tiltale, der nu er blevet rejst.

Onsdag er det uvist, hvornår straffesagen skal behandles ved retten.