Tiltale: Domsmand ville bestikke sig til magt under retssag

Suppleant var angiveligt så ivrig efter at påvirke retssag, at han ville betale domsmand for at lægge sig syg.

Da en stor straffesag i Østre Landsret i november 2016 gik ind i sin afsluttende fase, modtog en af de tre domsmænd et usædvanligt tilbud.

En fjerde domsmand, der havde fulgt sagen som suppleant, var tilsyneladende så ivrig efter at påvirke dommen, at han forsøgte at bestikke en kvindelig kollega til at lægge sig syg.

Det fremgår af et anklageskrift fra Københavns Politi, der har valgt at rejse tiltale mod den i dag 42-årige suppleant.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Vi er noget overraskede, siger anklager Søren Harbo.

Ud over bestikkelse tiltales manden for tjenestemisbrug og for forsøg på medvirken til pligtforsømmelse. Den kvindelige domsmand afviste nemlig kollegaens tilbud om penge. Derfor blev det aldrig til andet end forsøget.

Ikke desto mindre er forbrydelsen ifølge anklagemyndigheden så grov, at den tiltalte bør straffes med fængsel.

- Men han nægter sig altså skyldig, siger Søren Harbo.

Meget tyder dog på, at det bliver op ad bakke for den tiltalte.

Blandt sagens beviser er således en korrespondance fra beskedtjenesten Messenger. Angiveligt er det her, suppleanten fremsætter sit tilbud om bestikkelse. Ifølge anklageren var der ikke tale om et specifikt beløb.

- Han tilbød bare penge, siger Søren Harbo.

Straffesagen, som den tiltalte ville påvirke, var den første ankesag i et stort kompleks om menneskehandel, som politiet har døbt "Hvepsebo".

I sagen var tre herboende rumænske søskende anklaget for gennem flere år at have udnyttet ludfattige landsmænds identiteter til kriminalitet.

Målet med foretagendet var at malke det danske samfund for penge.

Det er ikke umiddelbart klart, hvorfor den tiltalte domsmand skulle være villig til at yde bestikkelse for at få indflydelse på sagen.

Ud over beskæftigelsen som domsmand har den 42-årige tidligere været formand for Dansk Folkepartis lokalafdeling i en forstad til København.

Sagen kommer for Københavns Byret 12. juni.