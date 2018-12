Tilliden til politiet stiger for første gang i fire år

For første gang i årevis er borgernes tillid til politiet steget. Dermed er tre år med dalende tillid blevet knækket i 2018.

Hvert år siden 2013 har Rigspolitiet målt borgernes tryghed og tillid til politiet. I 2018 viser tallene, at 83,5 procent af de adspurgte har tillid til de danske betjente.

Det er en positiv udvikling set med politiets briller. Sidste år svarede 79,2 procent af borgerne i Danmark, at de havde tillid til politiet. Det var tredje år i træk, at tillidspilen vendte nedad.

Årets tal glæder ikke overraskende rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

- Det er virkelig positivt at se, at tilliden til politiet stiger. Det er helt afgørende for vores arbejde, at borgerne oplever os som et tryghedsskabende og nærværende politi, siger han i en pressemeddelelse.

- Efter nogle år med hårde prioriteringer har vi nu fået betjentene tilbage i politikredsene, således at vi både har fokus på det nære og det svære. Begge dele er vigtige som fundamentet for et trygt samfund, siger han.

Mens de fleste altså siger, at de har tillid til politiet, svarer godt hver sjette, at de decideret ikke har tillid til politiet.

Med 83,5 procents tillid er politiet ved at snige sig op på niveauet fra 2013. Her målte man for første gang tilliden, og den lå på 84,3 procent. Siden har den ligget lavere.

De fleste danske borgere føler sig også trygge. I 2018 føler 86,5 procent sig trygge. Det er stort set uændret fra tallet sidste år. Det lå på 85,9 procent.

Også beboere i særligt udsatte boligområder føler sig mere trygge i deres eget nabolag end tidligere. I år gælder det 68,4 procent, hvilket er en positiv fremgang på fire procentpoint.

Politiets Tryghedsundersøgelse i år om tillid og tryghed bygger på svar fra 11.000 personer, som er blevet spurgt fra juni til oktober i år.