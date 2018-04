Til skræk og advarsel: Fældet af politiets kamera

Kvinde blev fanget af politiets fotovogn, da hun ikke blot kørte for stærkt men også trak ud over midterlinjen, mens hun havde fokus på sin telefon.

Til skræk og advarsel har politiet lagt et foto op på Twitter af en bilist, som for alvor var til fare for sine omgivelser, da hun kørte på Ringkøbingvej lige uden for Holstebro mandag eftermiddag.

"En fotovogn fangede i går en kvinde i et uopmærksomt øjeblik. Mens hun havde travlt med telefonen, trak bilen hen over midterstriben til den modsatte vejbane. Hun blev målt til 95 km/t i en 80-zone. Heldigvis skete der ikke noget. Kør bil, når du kører bil," skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Det fremgår tydeligt, at bilen er trukket langt ud over midterlinjen på vejen, mens bilisten har fokus på sin mobiltelefon.

Bilisten kan nu se frem til en bøde for både at køre for stærkt og for at køre med håndholdt mobiltelefon.

Fotoet er taget anden påskedag klokken 13.52, fremgår det af billedet.