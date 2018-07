Tidligere forsvarer Merethe Stagetorn er død

Den tidligere forsvarsadvokat Merethe Stagetorn døde søndag formiddag på sit plejehjem i København, hvor hun var omgivet af sine børn.

Det oplyser familien til Altinget. Hun blev 75 år.

I den ene opsigtsvækkende sag efter den anden har Merethe Stagetorn med sin elegante stil, store smykker, flid og selvsikkerhed gjort sig bemærket som den tiltalte parts hårde forsvarsværk.

Mange husker nok miseren om guldfiskene, der blev udstillet i blendere på museet Trapholt i Kolding i begyndelsen af 00'erne. Den alternative kunstinstallation førte til en retssag mod museet og dets direktør, som i retten var repræsenteret af Merethe Stagetorn.

Mindst lige så omtalt var bedragerisagen mod tidligere Farum-borgmester Peter Brixtofte. Også han havde Merethe Stagetorn som advokat.

Merethe Stagetorn var desuden en af flere forsvarere i den langstrakte sag mod ledende medlemmer af skoleimperiet Tvind, og hun fik cykelrytteren Bo Hamburger frikendt, da han var anklaget for brug af dopingstoffet epo.

- Alle har ret til et forsvar. Som advokat vinder jeg ikke en sag, det handler det ikke om. Det handler om at bruge juraen til at sikre en så retfærdig straf som muligt, har Merethe Stagetorn udtalt ifølge Altinget.

Hun tog gerne voldtægtsforbrydere, drabsmænd og bandefolk som klienter. Hendes retfærdighedssans var betydelig.

Hendes mand, nu afdøde Ove Stagetorn, var ligesom sin hustru advokat, og sammen fik de to børn.

Parret købte i 1970'erne ejendommen med konditoriet La Glace i indre København. Konditoriet styrede Merethe Stagetorn fra 1978 til 1989, og derefter overtog datteren Marianne stedet, som hun fortsat driver.

Merethe Stagetorn arbejdede flittigt som forsvarer helt op i sine 70'ere. I den sidste del af karrieren var hun i samme firma som sin søn, advokat Henrik Stagetorn, der i en årrække var formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Merethe Stagetorn bisættes fra Garnisonskirken i København af tidligere biskop Erik Norman Svendsen. Datoen er endnu ikke fastlagt.