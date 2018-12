Tidligere dømt får ni års fængsel for endnu et drabsforsøg

Et to år gammelt skyderi i Aalborg koster en tidligere dømt ni års fængsel. Han tilstod efter to års flugt.

Retten i Aalborg har fredag idømt den 37-årige Ali Kachach ni års fængsel for et drabsforsøg. I straffen indgår også våbenbesiddelse, trusler på livet, ulovlig tvang og vold. Det skriver Nordjyske.

Det er anden gang, at Ali Kachach bliver dømt for drabsforsøg. I 2011 idømte landsretten ham syv års fængsel for et drabsforsøg begået tilbage i 2009.

Ali Kachach har erkendt forholdene. Derfor blev sagen kørt som en tilståelsessag.

Den 13. oktober 2016 blev en 25-årig mand ramt af flere skud på Skydebanevej i Aalborg.

Han blev ifølge avisen ramt i lænden, lårene og i foden, men han flygtede fra stedet og kørte på sygehuset.

Politiet efterlyste Ali Kachach, da han ikke ville tale med politiet. Dengang var det politiets opfattelse, at han flygtede ud af landet for senere at komme tilbage. Han blev ifølge Nordjyske anholdt i Hannover den 16. oktober.

En anden mand blev i juni sidste år dømt for skyderiet. Den da 24-årige Raheem Pedersen blev idømt fem års fængsel.

Derudover var også en anden gerningsmand involveret i skyderiet, men han døde få timer efter skyderiet i et trafikuheld, som ikke havde noget med skyderiet at gøre.

Da Ali Kachach i 2009 var involveret i den første sag om drabsforsøg, foregik opgøret ligeledes i Aalborg.

I Vestre Landsret blev både han og den 40-årige Ole Jensen straffet med syv års fængsel for drabsforsøget samt for grov overtrædelse af våbenloven.

En tredje mand, SZ, blev idømt 16 måneders fængsel. Han blev frifundet for tiltalen om drabsforsøg, men dømt for ulovlig våbenbesiddelse.

Skudepisoden blev udløst efter længere tids strid mellem rockergruppen Bandidos og det kriminelle indvandrermiljø i Aalborg.

Den 17. oktober 2009 skulle stridsøksen begraves ved et forsoningsmøde på Cafe Ib René Cairo.

I stedet endte det i skyderi, og SZ blev ramt flere gange, da Ole Jensen affyrede sit våben.

Ole Jensen skød mod Ali Kachach og SZ, efter at Kachach affyrede flere skud mod Ole Jensen uden at ramme.